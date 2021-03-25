利物浦前鋒沙迪奧文尼近日在IG上載與塞內加爾同胞兼前輩迪奧夫晒肌肉的合照，竟遭紅軍球迷猛烈抨擊。

迪奧夫曾是利物浦球員，但被喻為隊史其中一單最差收購，而且這位前塞內加爾射手效力該隊時，與神奇隊長謝拉特有牙齒印，雙方數年前再互相力數對方，謝四就在自傳中斥迪奧夫自私不以團隊為重，也不顧球隊生死，而迪奧夫則批謝四妒忌他的能力，經常與加歷查等隊友排擠他。

得罪球迷心目中最偉大的謝拉特，紅軍球迷自然對迪奧夫這位水貨前鋒嗤之以鼻，現在看見文尼與他在健身室赤膊上身合照騷肌肉，還寫上「與我們親愛的國家史上最好球員一起」的字句，馬上引起紅軍球迷反感。

有人回應寫道：「他是有史以來最糟糕的利物浦收購，一位無禮卑鄙的球員，我想知道為什麼文尼會這樣做？」另一人更謂：「他（文尼）顯然很崇拜他（迪奧夫），我希望文尼要了解他自己在利物浦的影響力，好過迪奧夫這位有毒的垃圾。」也有人認為如果文尼因近態低迷，想向迪奧夫取經，肯定是找錯了人。

有傳文尼因與拍檔穆罕默德沙拿關係一般，不滿對方太「獨食」，有離開紅軍的念頭，並一直與皇家馬德里扯上關係。不知這次與迪奧夫合照又惹來利迷圍插，會否真的使他把心一橫，轉會他投。

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