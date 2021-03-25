世上有林林總總的規矩和法例，目的就是維護一些核心價值，例如生命、公平公正等，釐定是非黑白，即使有時在條文規範下出現失望或本末倒置的情況，亦不能否定規規矩矩、賞罰分明的重要性。

港超近日氣氛非常好，入場人數很多，更有比賽扯紅旗爆滿，總算在疫情過後帶來曙光和快樂，加上多場比賽甚具競爭性，目前積分榜亦有很多未知數，令球迷看得既刺激又興奮，話題性非常多，一地花生。之前保險金風波後，理文和愉園的四強賽仍未定下來，之後又發生種族歧視事件，南區的日籍球員被辱，事情至今未有進一步消息，不知兩支球隊嘗試自行解決後，當事人會否被足總追究。近日更有女球證被歧視的言論，真的一波未平，一波又起。

錯就要認，事件發生翌日，球會為有關教練和球員貼出道歉聲明，相信大家都明白這錯誤不可接受。然而足總日後如何處理仍是大家最關注，的確不是每個錯誤都可用文字解決。記得愉園對晉峰中，前者有1球明顯12碼未有獲判，痛失三分，球隊上下把這情景掛在心上亦是人之常情。對飛馬一役中，或許因球證的執法而再度刺激職球員情緒，也是比賽中常見的，可是接二連三的事件卻引發了不幸的歧視事件發生，情緒失控而產生的言論令球證受傷害。

冰封三尺非一日之寒，鮑教練（圖）多年來在愉園女足出心出力，是女足界內聲望甚高的好教練，筆者深信他絕不是一位不尊重女性的人，可惜事件不幸發生，被追究也無可厚非。筆者寄望無論是場內外任何一方犯任何錯，足總都能認真審視，避免將來同類型事件再發生。

陳婉婷

前亞洲足協最佳女教練

周五見報