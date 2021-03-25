周末都幾多亞洲波選擇，不過日聯盃就唔知班大帝用咩人，日乙暫時都未明朗化，都係唔搞住，周中中咗威靈頓鳳凰上盤，食住個勢繼續玩澳職。

澳職近期係威係勢嘅球隊，當然要數到墨爾本城（圖），星期五就主場對西悉尼流浪者；西悉話就話排第二，只不過比墨城踢多2場先領先1分，講到實力就真係好一般；今場仲要作客，之前幾場作客睇落就麻麻地，往績上亦輸蝕，主場都吞墨城雙蛋，今仗都似係求和格，不過對住強勢嘅墨城，要守真係好勉強。墨城要讓到半/一又多唔多呢？墨城大家都集中討論前鋒占美麥卡倫，入到11粒真係強，不過其實納博特先係無名功臣，狀態非常之好，邊線爆破又有紋有路，最記得墨爾本打吡，墨城唔留力數勝利6:0，創打吡戰最大比分，就知佢哋順開就冇得留，上盤冇走雞。

星期六有三場澳職，就揀布里斯班獅吼主場對西部聯呢一場；首循環西部聯就主場小勝1:0，兩軍近況都係麻麻地，不過講隊形，獅吼就叫越踢越好，上仗和到鳳凰1:1，好運啲有權贏埋。西部聯今次作客，就冇主場咁強控制能力，兩隊都屬於工兵型球隊，講求中場壓逼令對手犯規，爭取入波機會，獅吼快馬雲素賀爾斯唔錯，恰到速度麻麻嘅西部聯後防，信佢哋報到仇，主W、半場主W、入球「大」要晒。

文：黃耀富

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。

資料寶藏

墨爾本城已連勝五場，當中轟入16球兼只失2球。