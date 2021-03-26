三項大滿貫男單錦標得主華域加宣佈，剛接受了一項小手術治療左腳傷患，預料需要休戰數周。根據賽程，他將有機會趕及出戰5月23日揭幕的法國公開賽。

「由於左腳已被一些小問題困擾了一段時間，所以我決接受手術。」華域加透過Instagram網站說。

世界排名第21的華域加，周日就會年滿36歲，受到傷患困擾，他在本月的鹿特丹及卡塔爾均告首圈出局。ESPN報道指，華域加將有機會在5月16日揭幕的日內瓦公開賽復出，為參戰法網熱身。

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