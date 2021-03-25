荷蘭在世盃外首戰意外不敵土耳其，不少人都把茅頭指向教練法蘭迪保亞，球隊在他執掌後輸多贏少，選人準則亦極具爭議，更有評論認為，今仗失利是球隊換帥的好時機，以助球隊在世盃外和今夏即將展開的歐國盃，爭取更理想的成績。

荷蘭在連續失落2016歐國盃及2018世界盃參賽資格後，改由朗奴高文執教後曾令這支橙衣軍團重現曙光，球隊成功打入歐國盃決賽周，可惜其後高文因為要接手巴塞隆拿，放棄了荷蘭主帥一職，荷蘭就聘請了法蘭迪保亞接手。法蘭迪保亞過去執教的成績亦不算太好，除了初期帶領阿積士的成績較好外，其後執教國際米蘭和水晶宮都不足四成勝率，其中2017年帶領水晶宮不足3個月被炒，5場賽事僅得1勝4負，被摩連奴揶揄為英超史上最差領隊。荷蘭在他執掌下，要到第五場才取得首勝，7場僅得2勝3和2負，勝率只有28.6%。

法蘭迪保亞今次選人準則亦值得商榷，鋒線方面，他竟棄選在禾夫斯堡大放異彩的韋格賀斯，此子今季在德甲已攻入16球並交出6次助攻，但在無傷病的情況下落選，反而已年屆34歲的賴恩巴布就入選。不少人認為，荷蘭假如要有更好的表現和成績必須盡快換帥，有指剛被利華古遜解僱的保斯（圖）成為荷蘭主帥的接任大熱，他曾在16/17球季領阿積士贏得荷甲和晉身歐霸盃決賽。

文：港生