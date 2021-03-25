【賽後焦點】世盃歐洲區外圍賽周三揭開戰幔，G組晉級大熱荷蘭出師不利，首戰作客土耳其即慘吃2:4敗仗。雖然衞冕的法國亦在D組失分，不過現時橙軍的前景較令人擔憂，特別是缺少後防主將華基爾雲迪積克（VVD）下，此役失四球可看得出防線問題嚴重，也必影響他們今夏爭奪歐國盃的機會。

文：王杰

荷蘭開賽15分鐘就先失球，土軍隊長耶馬士遠射省中馬菲斯迪歷特後入網，隨後這位效力里爾的35歲前鋒再射入12碼，半場荷蘭落後0:2。換邊後，查漢奴古遠射再為土耳其拉開至3:0，亦令橙軍創下自1961年以來，在正式比賽中最快落後0:3的紀錄。雖然荷蘭一度靠卡拉臣及盧克迪莊追成2:3，惟耶馬士在尾段「戴帽」射入漂亮罰球，意外大勝荷蘭4:2，爆出足智彩150倍波膽。

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告魯爾變紙板連失四球

其實自從朗奴高文離職轉教巴塞隆拿後，荷蘭狀況就開始回落，加上球隊一直欠缺星級前鋒坐鎮，至今只靠今仗在尾段12碼宴客的迪比擔大旗，年屆34歲的賴恩巴布仍獲徵召，反映鋒線人才不足的情況。如今連失四球，連防線也令人擔憂，VVD長期受傷，教練法蘭迪保亞賽前透露，這位中堅可能無法趕及出戰今夏歐國盃，令球隊失去定海神針。迪歷特今場搭檔戴利白蘭特的中堅組合，很有可能在歐國盃中出現，但前者今季在祖雲達斯的狀態不穩定，本來司職左閘的白蘭特近年轉型踢中堅，級數上仍有不足。

不過，也要怪橙衣軍團此役運氣甚差，門將施利臣在熱身時受傷，球隊改由32歲的告魯爾臨危受命把關。可惜，這位在英冠諾域治效力的門將，或一段時間未體會頂級賽事的壓力而錯漏百出，今場4個失球中有3球皆是對手禁區外的射門，看得出告魯爾的反應已大不如前，連他本人賽後亦表示不滿意演出，認為可以做得更好。

基沙文質疑迪甘斯排陣

同日D組衞冕的法國主場迎擊舒夫真高領軍的烏克蘭，即使有基沙文攻入第34個國家隊「士哥」，追平前輩查斯古特，並列法國隊史射手榜第四位，可惜下半場派斯奴甘佩比擺烏龍，最終被逼和1:1。今場踢正選的基利安麥巴比被對手完全箝制，更於77分鐘被換走，賽後基沙文質疑教練迪甘斯排陣，認為應派出更多進攻球員，以便在邊路製造更多單打的機會。

雖然荷蘭與法國首戰失分，不過考慮到兩軍皆對上出線主要競爭對手，本來失分的機會也存在。接下來荷蘭將會對拉脫維亞及直布羅陀兩支弱旅，法國就會對哈薩克及波斯尼亞，實力之間明顯有差距，而且法軍對上六場世盃外首戰，只贏過一場（見附表），其餘5場3和2負，可見法國傳統上都是慢熱，相信法國出線前景仍較荷蘭樂觀。