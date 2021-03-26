英格蘭周四在世盃外於主場以5:0擊敗聖馬力諾，緊接周日將要作客東歐國家阿爾巴尼亞，然而阿爾巴尼亞足總賽前發聲明，指當地警方告知無法保證能提供足夠的保安措施；雖然當地警察後來亦發聲明，指他們已確保比賽的安全，但仍為英軍這場客戰蒙上陰影。

阿爾巴尼亞足總周四發聲明指：「今日阿爾巴尼亞足總收到警方的信件，指當地警察的規模，不能保證3月28日阿爾巴尼亞對英格蘭賽事的安全。」據報，阿爾巴尼亞足總早前曾要求，讓部份已經接種疫苗的球迷入場，但遭到當地政府拒絕，比賽將會閉門作賽，但由於該國沒有封城等措施，料比賽當日恐會有大批球迷到球場附近圍觀，才引發了這次事件。

阿爾巴尼亞足總甚至稱，如果比賽因此取消，將會對整個國家、球隊及阿爾巴尼亞足球的形象造成災難性的後果，結果當地警察後來亦發聲明指，他們已採取一切措施，保證這場比賽的秩序和安全，料英軍將於周六如期到埗。

周四在主場以5:0擊敗聖馬力諾後，領隊修夫基表示不擔心周日的比賽會取消：「對於作客阿爾巴尼亞，我沒有一分鐘感到懷疑，這些故事通常都不會成真，我對這場比賽如期進行沒有疑惑。」

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