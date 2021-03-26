ESPN報道，熱火趕及在周四NBA球員交易限期屆滿前，從火箭換入奧拉迪普（Victor Oladipo），希望加強進攻火力。另一方面，這支上屆季後賽東岸冠軍據報亦將會簽入剛與馬刺解約的艾迪列治（LaMarcus Aldridge）。

現年28歲的奧拉迪普，季初在涉及夏登（James Harden）轉投網隊的四隊大交易中，從溜馬過檔火箭。儘管奧拉迪普在代表火箭上陣的20場比賽，平均每場能夠貢獻21.2分，但球隊戰績卻未如理想，加上他早前已拒絕續簽一份總值4,500萬美元的兩年新約，會方最終決定把他送走，徹底進行重建。

透過送出奧拉迪普，火箭可由熱火得到防守專家A巴特利（Avery Bradley）、中鋒奧利尼克（Kelly Olynyk），以及一個22年首輪選秀互換權，即是假如熱火取得較優先的選秀次序，火箭就可跟對方互換位置。

報道又指，曾七度入選出戰明星賽的艾迪列治，已跟馬刺完成買斷合約的手續。據悉已有幾支球隊有意羅致這位35歲老將，而熱火亦是其中一個熱門目的地。艾迪列治今季為馬刺上陣21仗，場均有13.7分及4.5個籃板球。

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