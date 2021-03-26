前阿仙奴的法國傳奇射手亨利周五宣佈，除非網上社交平台採取更多措施打擊種族歧視及語言暴力等行為，否則自此以後不會再使用這些社交媒體。

過去數個月，包括拉舒福特、杜安薛比、費特洛迪古斯、安東尼馬迪爾及列斯占士等黑人球員，都受到網民以種族歧視等語句侮辱及威脅，但包括Instagram及Twitter等社交平台大戶，未有採取更嚴厲的政策如永久凍結用家賬戶等來杜絕歪風，令這類事件變得越來越猖狂。亨利周五就身先士卒，用行動來抗議他們無動於衷。

他透過自己的社交賬戶發表聲明：「各位，從明天早上起，我將會離開社交媒體，直至他們能像面對侵犯版權問題時的態度一樣，規範自己的平台。種族主義與欺凌行為，對個人造成的精神折磨實在毒性強得令人無法忽略，它們必須要承擔一些責任。」

「開設一個賬戶太容易了，用它來欺負和騷擾別人卻沒有後果，也可以繼續保持匿名，」他續謂：「在這種情形沒有變化前，我將禁用自己在所有社交平台的賬戶，我希望這些變化很快會發生。」

英格蘭足總也呼籲過社交媒體公司在所設立的平台上，引入身份辨識，以免有更多網上欺凌的行為出現，早前連球證甸恩也在社交媒體收到死亡恐嚇。

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