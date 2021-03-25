自2016年歐國盃後宣佈退出國際賽的「戰神」伊巴謙莫域，早前宣佈以39歲之齡重返瑞典國家隊，周四伊巴回歸後首戰即正選上陣，並於上半場交出關鍵助攻，協助瑞典在2022年世盃歐洲賽外圍賽首場賽事，在主場以1:0擊敗格魯吉亞旗開得勝。

賽前39歲的伊巴已盡顯「大哥」風範，熱身時曾與一同正選上陣的前線拍檔、20歲新星古路施夫斯基及21歲前鋒阿歷山大伊沙克進行交流。結果作為瑞典史上入球王的伊巴，雖然今仗未有進帳，但在前線起到重要作用，35分鐘隊友將皮球踢入禁區，伊巴利用個人技術，心口將皮球控前並立即用腳背將皮球橫傳，域陀卡里臣立即上前接應並臥射得手，協助瑞典半場領先1:0。

下半場瑞典攻勢明顯放緩，伊巴在54分鐘更因向球證投訴過激而領下黃牌，最終伊巴今仗雖貢獻了一記助攻，但全場兩次射門均未能命中目標，在84分鐘退下火線由古艾臣入替，幸瑞典仍成功保住1:0勝局順利擊敗格魯吉亞。

賽後伊巴受訪時表示：「我感覺很好，就像我第一次參加國際賽一樣，整個人都充滿了腎上腺素。我認為我可以做得更多，但我們勝出比賽，這才是最重要的事情。」

伊巴續指：「我在這個球隊是新球員，入球會到來的，我們有太多簡單犯錯，如果我們可以減少它，我們將可以在進攻上更具威脅，這將會越來越好。」

對於效力AC米蘭的伊巴，今場與年輕18年、效力皇家蘇斯達的伊沙克組成攻擊組合，瑞典教練安達臣則稱：「他們在各自的球隊內都是擔任單箭頭，很明顯只經過一次訓練課後，不是所有東西都正確，雖然有一些不錯的威脅，但總體來說我們太少利用我們的前鋒，我相信這對攻擊組合在未來可以創造出很好的化學反應。」

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