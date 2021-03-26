闊別F1 2年的2屆世界冠軍艾朗素，新季加盟由雷諾易名為艾賓的車隊，這位39歲西班牙老將上月遇到交通意 外致顎骨受創，但他稱自己狀態非常好。而上季末離開法拉利轉投阿斯頓馬田（前名賽點印度力量）的四屆冠軍維特爾，指自己正努力駕馭具爆發力的平治引擎，但對新季仍 感到很正面。

艾朗素2年前離開F1轉戰印第500賽及達喀爾拉力賽，最終仍決定回到F1賽場，簽約艾賓兩年。但開季前一個月，他於瑞士踩單車操練時被汽車撞倒，導致顎骨骨折，今季要鑲上兩塊鈦金屬板出戰。不過他有信心自己狀態極佳，已準備好出戰巴林站揭幕戰：「除必要的手術和療程，身體其餘都沒大問題。我感覺很好，生理和心理上都從未試過如此好的狀態。」

新季要熟悉新環境的還有維特爾，他上季末離開效力六季的法拉利轉投阿斯頓馬田，戰車由紅色變成墨綠色，更終有機會試用平治引擎。他指自己正努力適應平治的爆發力：「我還有很多新事物要習慣，戰車明顯很不同，最需要習慣的是速度，大家都知道平治引擎有多強。這裏有最好的團隊和工程師，平治能成功，為何我們不能？」

新季值得期待的還有紅牛二隊艾法托利車手角田裕毅，來自日本的他是F1首位千禧後車手，同是本田培訓及紅牛青訓車手，新季由F2升上F1。同由F2升班的還有俄羅斯富二代車手馬斯賓，他跟「神之子」米克舒密加是希斯車隊隊友，惟他未正式出戰F1就鬧出醜聞，早前在跑車內撫摸一名女子胸部，引來車隊不滿。

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