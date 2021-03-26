76人周四憑着倒戈的丹尼格連（Danny Green）攻入28分，作客以109:101擊敗有勒邦占士（LeBron James）與安東尼戴維斯（Anthony Davis）齊齊因傷缺陣的湖人，令「紫金兵團」陷入四連敗頹勢。

上季曾協助湖人贏得總冠軍的丹尼格連，賽前與懷特侯活（Dwight Howard）獲頒贈冠軍指環，但他並未因此而手下留情，全場14次場手入9球，包括在三分線外12投8中，合共得到全場最高的28分。薛夫居里（Seth Curry）為76人貢獻了17分， T夏里士（Tobias Harris）有17分，賓西蒙斯則有9分、7個籃板球及12次助攻。

湖人方面，古斯馬（Kyle Kuzma）攻入了全隊最高的25分，舒路達（Dennis Schroder）與夏利爾（Montrezl Harrell）各有20分，樸比（Kentavious Caldwell-Pope）也有19分貢獻，可惜其餘球員手感欠佳，紫金兵團最終以8分之差落敗，連輸4場。

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