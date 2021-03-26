周四2022年世界盃歐洲賽外圍賽B組，西班牙在主場雖佔有高達78%的控球率，並有箭頭艾華路莫拉達在上半場32分鐘先開紀錄，但教練安歷基在半場時換走了帶傷上陣的隊長沙治奧拉莫斯，結果後備入替的中堅恩尼高馬天尼斯，於下半場56分鐘輸12碼，結果西班牙意外遭希臘逼和1:1，痛失兩分。

效力皇家馬德里的中堅沙治奧拉莫斯，剛從膝關節手術後復出，最近又在訓練中足踝受傷，但西班牙教練安歷基仍堅持選他入國家隊，並在周四一戰中帶傷上陣。上半場西班牙已佔有明顯的控球優勢，但入球要等到32分鐘才出現，當時佐治高基將皮球傳入禁區，莫拉達心口控前快腳射入，助西班牙半場領先1:0。

然而半場時西班牙教練安歷基選擇收起拉莫斯，以恩尼高馬天尼斯入替，結果後者在56分鐘於禁區內犯下天條，訓身解圍時左腳舉高過高，踩中對手馬蘇拉斯的腳脛，球證直指12碼點，客軍派出隊長巴卡錫達斯主射破網，助希臘追成1:1平手。落後之下西班牙換入柏迪、拜恩基爾、堤亞高艾簡達拿及奧耶沙巴爾加強攻力，惜仍無法再次領先，最終西班牙在主場1:1賽和希臘痛失兩分。

賽後教練安歷基表示：「拉莫斯很好，我們賽前已決定他只參與上半場比賽。我想知道那個12碼是如何產生，但我不想引起任何爭議，我不喜歡這樣的結果，我們缺乏了一些靈感，我雖然滿意球員的態度及比賽節奏，但當我們接近希臘禁區時我們卻做得不好，我們要創造更加危險的攻勢，我們已逼使對手退到禁區，但我們沒有火花創造出入球機會。」

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