ESPN報道，塘鵝為免白白買斷射手列迪克（J.J. Redick）的合約，已在周四NBA球員交易限期屆滿前，把他交易到小馬。

報道指，塘鵝已將列迪克與前鋒米利（Nicolo Melli）送往小馬，換來後衞伊雲度（Wesley Iwundu）、前鋒占士莊遜（James Johnson），以及一個21年次輪選秀權。

現年36歲的列迪克由於右腳跟受傷，自本月三日起便一直休戰。由於塘鵝今季的戰術以錫安威廉臣（Zion Williamson）為核心，着重強攻內線，大大限制了列迪克的發揮，他今季平均每場只得6.9次起手機會，得8.7分及1.3次助攻，三分球命中率亦只有36.4%，遠低於上季的45.3%。不過，預料他轉投小馬後，將在當錫（Luka Doncic）穿針引線下，獲得更多輕鬆出手的機會。

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