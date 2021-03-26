因武漢肺炎疫情延至今夏才舉行的歐國盃決賽周，原定計劃是由12個城市合辦，但由於各國疫情不一，歐洲足協主席施費連早前曾明言，如果堅持閉門作賽、無法讓球迷入場的國家，恐將失去主辦權，甚至有傳由英國獨力承辦。然而丹麥文化部發聲明指，政府已決定在今夏歐國盃容許1.1萬至1.2萬名球迷入場觀賽。

作為92年歐國盃冠軍的丹麥，原定將會主辦B組三場分組賽，以及一場16強賽事，該國文化部發聲明指：「歐國盃在丹麥是獨特及具歷史性的活動，所以政府已決定容許至少1.1萬至1.2萬名球迷，在4場賽事入場觀看。同時，我們將會繼續探討，當健康風險容許之下讓更多球迷入場；但我們同時告知了丹麥足協及歐洲足協，如果球迷之間出現了病毒傳播，從健康角度來說容許球迷入場將會變得不合理。」

除了丹麥之外，主辦國之一的俄羅斯，亦指會盡量開放能容納6.8萬人的主場館，聖彼德堡球場容量的50%球迷入球場，同時亦歡迎外國遊客，俄羅斯當局暫未拒絕。至於英國方面，英國政府早前已經表示，自5月中旬起可以容許，最多一萬名球迷觀看英格蘭的足球賽事，不過蘇格蘭和愛華蘭政府仍未作出保證，有可能被取消主辦資格。

據報，歐洲足協希望各個主辦國，可以在4月7日或之前提交比賽計劃，包括球迷重新入場的方案，而歐洲足協將於4月19日召開合議，料翌日將會對今夏歐國盃的主辦城市有最終定案。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！