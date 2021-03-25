新季F1下周日在巴林展開，衞冕平治車手咸姆頓有機會超越「車神」舒密加，第八度贏得總冠軍。湊巧舒密加的兒子米克舒密加今年亦挾F2總冠軍威名，登陸F1加盟希斯車隊。黃昏期的「黑帝」，與神之子狹路相逢，標誌F1 步入新老交替時期。

咸姆頓上季以近乎無敵的姿態封王，除打破舒密加保持多年的91個分站冠軍紀錄外，亦成功追平對方七奪總冠軍的「神蹟」。 不過，年屆36歲的咸姆頓去年在爭取黑人平權活動上非常活躍，但在跟平治續約的問題顯得愛理不理，外界不禁認為黑帝已失去爭勝熱情，而只跟平治續約一年，亦顯示他可能會在今季後退役，F1隨時改朝換代。

繼承父親MSC車手縮寫

綜觀今季形勢，咸姆頓要八度封王最大阻力仍是隊友保達斯以及紅牛的韋特本。紅牛在測試賽造出全場最快單圈，而平治則遭遇不少波折，連黑帝都表示今年平治戰車不夠快。但過去平治不時刻意在測試時「示弱」， 難以就此定言紅牛有力挑戰平治的霸主地位。

今季車迷焦點始終着眼F1新丁米克舒密加，難得的是「神之子」經過多年磨練，已完全適應舒密加這姓氏為他帶來的壓力，他更已向賽會申請繼承父親用過的MSC車手縮寫，讓傳奇重現。舒密加當年因與胞弟拉夫舒密加一同征戰F1，所以二人分別用了MSC 與RSC作名字縮寫。「很高興能將舒密加這姓氏帶回F1，這既是動力亦是我的驕傲。」 米克說。「我已贏過錦標，證明了自己能駕馭賽車，所以完全沒壓力。」

曾以母姓出賽望減壓

米克年少時曾以母親姓氏（M i c k Betsch）或小米克（Mick Junior）名義出賽， 希望掩人耳目減壓。不過，車神2013年底滑雪時遇意外腦部受創，米克在2015年出戰F4時就開始重新以米克舒密加之名參賽，致敬父親。隨着之後贏得2018年F3歐洲總冠軍，以及2020年F2總冠軍，米克已向全世界證明自己並非單憑父幹。

場內外獲維特爾關照

儘管父親仍未康復，無法臨場指導自己，但米克表示自小已視他為偶像，所以十分了解作為一個F1車手需作多大犧牲。此外，一 直視舒密加為師傅的阿斯頓馬田車手維特爾，在場內外都非常照顧米克，大大縮短了他的適應時間：「有維特爾在身邊實在很好，他貴為4屆F1總冠軍，跟他交流對我幫助很大。」

「離首戰越來越接近，感覺真的奇妙。 還記得父親也有一張F1通行證，我不時對自己說我也要有一張，現在我拿到了。」米克補充。雖然希斯只屬陪跑分子，米克難望一步登天，但法拉利正希望這位青訓產品能在下游車隊累積經驗。事實上，舒密加初出道時亦只是效力佐敦車隊，到後來轉投班列頓與法拉利才正式躋身爭標行列，如今米克正好依循父親軌跡，一步一步踏上「封神」之路。

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