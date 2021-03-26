新一季F1將於本周在巴林站揭幕，賽前力爭衞冕車手榜總冠軍的「黑帝」咸姆頓，先向外界大潑冷水，直指同樣是上屆冠軍的車隊平治，並不是今季最快的車隊，認為今季的冠軍爭奪戰將會比上季緊張。

已經七奪總冠軍的咸姆頓表示：「開季對於車隊來說十分興奮，我們不是最快的，我們將要如何努力工作，去到達我們想要的位置？這個挑戰將是十分刺激。」

咸姆頓又補充，自從測試賽以來，車隊一直努力了解戰車的問題：「我對於車隊完全充滿信心，但要令戰車到達我們想要的狀態，這將是一場持久的戰鬥。」

雖然測試賽中紅牛車隊表現最好，然而紅牛車手韋特本卻淡化外界的期望：「我們將會看看，最重要是比賽時你的表現，你需要專注於你的工作，保持冷靜和專注，因為其他東西只會分散你的注意力。」

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