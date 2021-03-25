由於受到武漢肺炎的疫情影響，今季英超在去年9月中展開，至今已經進入了29輪賽事，距離煞科日只剩餘兩個月的時間。周四英超賽會就公佈下季聯賽的開鑼日期，21/22球季的英超將會在8月14日揭幕，即東京奧運閉幕後不足一星期，新一季英超賽事就會展開。

雖然今季英超賽事仍未結束，不過英超賽會已經落實了21/22球季開鑼的時間會在今年的8月14日，至於新一季的英超煞科日就定於2022年5月22日上演，屆時會在同一天進行10場賽事。只不過今年夏天除了歐國盃之外，東京奧運亦會緊接着舉行，一直都有傳利物浦的穆罕默德沙拿以及車路士的基斯甸普列錫，希望可以為國家出戰東奧贏取金牌，不過以現時下季英超開鑼的日期來看，假如英超球員希望出戰東奧的話，除了意味着季前熱身賽無法參加外，就連頭幾輪賽事也有機會錯過。

埃及U23國家隊教練加里比周四接受法新社時表示，沙拿已經準備為埃及出戰東奧：「我已經公開表示過，希望沙拿與我們一起參加東奧，他沒有拒絕，這意味着他想與我們一起去比賽。沙拿參加東奧已經得到體育部及埃及足總的批准，我們會努力首次贏得奧運足球的金牌。」

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