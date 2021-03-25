周四2022年世盃歐洲區外圍賽I組首場賽事，英格蘭在主場迎戰同組實力最弱、世界排名第210位的聖馬力諾，領隊修夫基選擇讓英軍隊長哈利卡尼休息，改派愛華頓射手卡維特利雲擔正，結果此子成功梅開二度，加上禾特普斯、史達寧及首次為英軍上陣的奧尼屈堅斯各入一球，助英格蘭大勝對手5:0完場。

今仗賽事英軍除了收起卡尼之外，中堅哈利馬古尼亦獲得休息機會，重新入選國家隊的連格則正選登場，支援今仗隊長史達寧及卡維特利雲攻堅。實力佔優的英格蘭，開賽初段已佔有極大優勢，14分鐘芝維爾左路傳中，中場禾特普斯後上撞入，射入他為國家隊的首個入球，為英軍揭開大勝序幕。

21分鐘，列斯占士右路傳中，卡維特利雲近門頭槌破門頂成2:0；31分鐘，史達寧禁區內避過後衞左路窄位起腳，助英軍半場領先至3:0。

下半場英軍一口氣換入菲爾科頓、祖迪比寧咸等4名球員，53分鐘，連格左路交出助攻，傳中予卡維特利雲輕鬆門前撞入，個人梅開二度替英軍領先至4球；隨後效力阿士東維拉的前鋒奧尼屈堅斯，更有首次為國家隊上陣的機會，結果他在83分鐘禁區內把握機會射入，為英軍派足5隻光蛋予聖馬力諾。

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