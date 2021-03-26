英超班霸曼聯要買前鋒已非新聞，不過能否擊敗眾多豪門搶走艾寧夏蘭特仍是未知數。然而，近日據西班牙傳媒報道，夏季轉會窗紅魔的頭號收購目標並非夏蘭特，而是馬德里體育會的西班牙中場馬高斯洛蘭迪，更有指球會已經準備好斥資6,850萬英鎊（約7.3億港元）羅致這位國腳。

據西班牙《阿斯報》報道，曼聯已經向馬體會送出報價，希望得到這位26歲中場。馬高斯洛蘭迪13歲時加入皇家馬德里青訓營，此後更被提升至一隊，其間曾被外借，及後皇馬收回亦未有重用，最終於19年夏天以3,500萬鎊加盟同市死敵馬體會。

加盟馬體會後，洛蘭迪的代表作應為去季歐聯16強次回合對利物浦一戰，個人梅開二度助球隊加時氣走紅軍。今季洛蘭迪深得教練施蒙尼重用，今季各項賽事已為馬體會上陣36場交出10個入球，9次助攻的亮眼數據。而且位置不再限制於中場中，時而出任輔鋒，時而出任右翼衞，周四代表西班牙國家隊出戰希臘，就被教練安歷基安排出任右閘，足見其多功能。

據報道所指，洛蘭迪個人未有離隊的意願，不過曼聯為覓得心頭好，決定開出比現時高出一倍的薪水吸引對方來投。若最終成事的話，料將為新任足球總監梅杜夫上任以後，主政之下操作的首個轉會。

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