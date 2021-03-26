正式轉投阿塞拜疆球隊尼菲治巴庫嘅日本中場本田圭佑喺周四「地標」，同阿塞拜疆U21國家隊踢練習賽，結果佢半場就交出入球助攻各一，協助球隊大勝3:1。

雖然本田已經34歲，不過對住一班阿塞拜疆「小朋友」依然超班。開賽24分鐘本田就主射12碼入網，射入佢加盟球隊後嘅第一個入球。到33分鐘，呢位日本中場就交出一次助攻，協助球隊半場領先2:0。

今次係本田圭佑近三個月以嚟嘅首場比賽，佢喺半場休息時就被換走，最終尼菲治巴庫以3:1擊敗阿塞拜疆U21，佢哋下場正式比賽將會喺4月4日嘅聯賽對蘇姆加耶特。

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