周四邁阿密網球公開賽女單次圈，一姐芭迪和世界排名第三的羅馬尼亞球手哈蕾普雖然各失一盤，但最後仍有驚無險贏盤數2:1晉級。此天暫時種籽排名較高的球手都能夠順利打入第三圈，但17歲的東道主球手歌芙就未能過關，被拉脫維亞的施維絲杜娃淘汰出局。

邁阿密網賽是網壇今季後繼澳網後首項具重量級別的比賽，是ATP 1000等級大師賽和WTA皇冠賽級別賽事。雖然女單有23個大滿貫得主「細威」莎蓮娜退賽，仍有多位頂尖球手參賽。次圈登場的一姐芭迪今年狀態不算突出，她繼年初澳網於八強止步後，隨後的阿德萊德網賽亦在16強出局，邁阿密是她今年賽季第三個出戰的賽事。但面對世界排名比自己低148位的斯洛伐克球手古高娃，芭迪首圈雖先贏6:3先下一城，但次盤即被對手追回一盤6:4。全場打出15個Ace球的她，除78.7%第一發球得分率相對優勝，其他數據均對被手領先。最後她花上2小時27分鐘，才以盤數2:1淘汰古高娃。

同日出戰的三姐哈蕾普，次圈面對法國球手卡露蓮嘉茜亞同樣不太如意，她首圈就意外先輸3:6，處於落後形勢，第二盤更需要醫療暫停。幸好她及後表現回勇，連贏2盤6:4、6:0順利晉級，第三圈會鬥淘汰歌芙的施維絲杜娃。哈蕾普賽後透露頗擔心自己的傷勢：「我擊球的表現不太好，我肩膀的情況也是，因此我的專注力有點被痛楚分散了。之後我開始讓自己放鬆，努力不想着成績，放鬆手臂、身體的位置，我的信心就開始回來了。這幾天我會再觀察着情況。」31號種籽的歌芙近期表現有所下滑，她今場面對拉脫維亞的施維絲杜娃，在首盤大勝6:1後，連輸2:6、3:6出局。

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