ESPN報道，快艇成功在今季NBA球員交易限期屆滿前，從鷹隊換入上季曾協助湖人奪冠的控球後衞朗度（Rajon Rondo），務求打破自1970年創會以來，從未打入分岸決賽的宿命。

消息指，快艇為了得到朗度，不惜將曾三度當選NBA最後第六人的路威廉斯（Lou Williams），以及兩個未來次圈選秀權送往鷹隊。現年35歲的朗度上季效力湖人，雖然在常規賽表現平平，但一到季後賽便回復「Playoff Rondo」本色，協助「紫金兵團」勇奪冠軍，而這亦是他個人第二枚冠軍指環。朗度在休季期間，以自由身跟鷹隊簽了一份總薪酬1,500萬美元的兩年合約，但他今季的上陣時間不多，場均只亮相約15分鐘，得4.3分及3.6次助攻。

儘管擁有尼納特（Kawhi Leonard）與保羅佐治（Paul George）兩大巨星壓陣，但快艇上季在西岸次圈仍在一度領先3:1的情況下，被金塊以場數4:3淘汰。快艇希望把他的奪冠經驗，以及極高的籃球智商帶回洛杉磯，協助球隊打破超過50年的宿命，一嚐躋身總決賽，甚至是奪冠的滋味，而快艇主帥路爾（Tyronn Lue）在11至13年擔任塞爾特人助教時，亦曾與朗度合作，相信兩人的相處並不會有太大問題。

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