效力澳洲墨爾本城女足的前鋒多布森（Rhali Dobson）周四完成了她球員生涯的最後一場足球比賽，不過這位28歲「蝴蝶結姑娘」的人生將會踏入另一個階段，她的男朋友賽後在場邊當眾向她求婚，過程更被電視直播，獲得整個國家的祝福。

周四墨爾本城對珀斯光輝的女足賽事是多布森掛靴前的最後一役，現年28歲的多布森正職是一位治療師，雖然她不是國家隊常客，不過她比賽時經常會使用顏色鮮艷的絲帶綁蝴蝶結束馬尾，因此球迷很容易認出她。

多布森早前表示，為了陪伴患有腦癌的男友Matt接受治療，因此決定提早結束球員生涯。這位28歲前鋒在這場告別戰為球隊射入一球，協助墨爾本城女足以2:1勝出，對多布森來說可謂是一個完美結局。

比賽完結後，多布森走到場邊，與到場支持的親人和朋友逐一擁抱慶祝，最後她走到角球旗位置與男友Matt擁吻。不過多布森的告別戰仍有好戲在後頭，Matt趁着多布森轉身望向球場屏幕時，從外套拿出戒指，並單膝下跪向多布森求婚，最後當然是換來一聲「我願意」完滿結局收場。

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