周三法國在世盃外主場1:1賽和烏克蘭，效力車路士的中場尼高路簡迪雖然踢足90分鐘，但法國足總周四發聲明指簡迪賽後受傷，將會送返車路士接受治療。

法國足總的聲明指出：「簡迪將不會參加法國未來兩場，包括周日作客哈薩克及下周三作客波斯尼亞的賽事，這是由於這名車路士中場在周三對陣烏克蘭賽後，感到左腳大腿不適，周四經檢查後證實腿筋受傷，經過與隊醫商議後，教練迪甘斯決定在周五將簡迪送回球會，他的位置將不會補選，故只會有25名法國球員作客哈薩克。」

簡迪的受傷可能令車路士領隊杜曹大感頭痛，事關在國際賽後車路士先要在主場，迎戰要為護級積極搶分的西布朗，緊接便會有歐聯八強與波圖的兩回合大戰，以杜曹慣用的雙防中陣式，意味藍戰士或可能只餘佐真奴費特及高華錫二人可用。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！