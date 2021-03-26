兩位千禧年代的意甲球星尼維特和馬達拉斯雖然已經掛靴多年，不過兩人近日就為了自己舊東家展開隔空罵戰，尼維特的兒子更加入戰團。

現時擔任祖雲達斯副會長的尼維特早前接受訪問時談及了國際米蘭今季有機會奪得意甲冠軍一事，這位捷克名宿就用了自己的兒子本比喻對手已經很久沒有染指意甲冠軍：「國際米蘭對上一次在2011/12球季贏得意甲時，我的兒子仍是一個高中生，現在他已經成為大學生，但我們仍然是意甲盟主。」

曾經效力國際米蘭多年的一代「殺人王」馬達拉斯隨後在社交網站留言，向尼維特反擊：「我們都希望尼維特有機會在他的兒子仍是學生時，可以看到祖雲達斯贏得歐聯冠軍。我的兒子仍在讀幼稚園和小學時就看到我贏了歐聯和世界盃。」

尼維特的兒子日前就在社交網站參與這場罵戰，諷刺馬達拉斯只懂得「講舊時」：「他只懂得把十幾年前的事拿出來說，但我父親說的是現在，而且他所說的都是事實。有些人滿足於每10年贏一次冠軍，亦有些人在10年內贏了18個錦標仍不甘於現狀。另外，有沒有人能告訴我，2006年世界盃和國際米蘭有甚麼關係？」

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