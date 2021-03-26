NBA球員轉會限期周四結束，其中一宗令人意外的交易，是快艇放棄三屆最佳第六人路威廉士（Lou Williams）並把他送到鷹隊，換回控衞朗度（Rajon Rondo）。不過阿特蘭大對路威廉士來說不是個陌生的地方，除了他早年曾經效力鷹隊，當地也有他「摰愛」的脫衣舞夜店Magic City。該店在交易消息傳出後，也不忘歡迎威廉士。

上季NBA因疫情關係在奧蘭多迪士尼樂園的「bubble」賽場隔離比賽，中途Lou Will因私人理由離開了園區，隨後他在社交媒體透露是因祖父去世。但後來他被饒舌歌手Jack Harlow貼合照，踢爆他夜蒲光顧脫衣舞夜店Magic City。威廉士隨後道歉，解釋自己只是去食飯，但該店竟有一道以他命名的「Louwill 檸檬黑椒BBQ雞翼」。周四他被快艇交易到鷹隊，社交媒體隨即又傳出叫他到阿特蘭大「食雞翼」的帖文。

Magic City Kitchen表示：「這位被低估的其中一位史上最偉大球員，在聯盟拿到超過15,000分，對鷹隊來說是太好的交易了吧。歡迎你回來，冠軍。」Magic City的死對頭兼競爭對手之一Buffalo Wild Wings就抽水說：「歡迎回來，威廉士！當你來到阿特蘭大，我們會為你準備檸檬黑椒雞翼！」Magic City Kitchen就回應：「現在把帖文刪除還未算遲。」Lou Will曾在2012至14年效力過鷹隊。

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