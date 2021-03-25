氣勢如虹的墨爾本城，上仗擊敗榜首球隊中岸水手，豪取澳職五連勝，周五續於主場出擊，面對二哥西悉尼流浪者，墨城炮手占美麥卡倫大勇，球隊支援點亦多，不難擊敗後防欠穩的西悉，墨城讓半/一照取上盤。

文：牽牛

墨城上仗2:0擊敗水手取得5連勝，雖然仍只列澳職第四位，但因為實際比賽場數少1至2場，保持狀態下，不難2、3周後已能升上榜首。墨城重心人物，當然是澳洲國腳級前鋒占美麥卡倫，此子上仗又先開紀錄，連續五場有進賬，聯賽入球增至11球，在射手榜領先。

墨城中前場支援點多

此外，墨城中前場支援球員亦夠，今季從墨爾本勝利轉投的納博特，在右路作個人突破甚具威脅，雖然仍未交出入球，但為球隊貢獻助攻也可減輕麥卡倫的壓力，加上格力洛尼等好手，墨城中前場深度充足，無懼頻密賽程。

後防不穩曾令墨城早前戰績不振，幸新加盟中堅紐奴雷斯已融入球隊，與居迪斯古特合作，互補長短，老將羅斯頓格菲斯專注防守，亦增加中場攔截力，墨城主場5戰取得4勝1負，除爆冷不敵珀斯光輝外，其餘4場都至少轟入2球或以上，攻力強橫，而且亦連續四仗沒有失球，球隊攻守兼備，今戰可放心捧上盤。

西悉作客不敗有疑點

西悉近況亦佳，上仗3:0大勝珀斯光輝取得3連勝，但當中只有擊敗西部聯一戰為客場。雖然西悉是澳職唯一一支作客不敗球隊，6戰3勝3和，當中更有1:1賽和FC悉尼的代表作，不過當時FC悉尼仍處於開季低潮，不足為據，相反面對鳳凰及FC麥克阿瑟等也單場失兩球，加上門將贊積杜域仍缺陣，馬古殊仍難予人信心，月初主場已曾淨吞墨城雙蛋，今仗作客亦凶多吉少，受讓半/一也不宜高估。