隨着塞爾特人的成績下滑，不少傳媒都認為球隊將在轉會死線前出手。據眾多美國傳媒報道，綠軍的管理層亦有意在死線增兵，魔術的A哥頓（Aaron Gordon）以及帝王的班尼斯（Harrison Barnes）亦是綠軍的目標之一。

以現時塞爾特人的陣容，弱點必定是內線位置的身高不足，有傳球隊曾經希望得鷹隊的約翰哥連斯（John Collins），但得到的回覆為需要在交易中加入J布朗，立即令綠軍打退堂鼓。自A哥頓向魔術提出轉會要求，不少聯盟中人已認為A哥頓已成綠軍的囊中物。

A哥頓的運動能力強，可以防守多個位置，而且今季三分命中率提升至37%，絕對符合綠軍現時的需要。不過競爭者眾，火箭、木狼以及拓荒者都有意得爭奪A哥頓，但相信對比火箭等重建中的球隊，塞爾特人絕對有一定吸引力。

周三在東岸另一支勁旅網隊，在三巨頭齊齊缺陣之下，以半力出擊作客鬥西岸一哥爵士，最終30分之差大敗予對手。據指網隊亦有意在死線前繼續補強，吸納部份具經驗的老將協助爭冠。去季曾助湖人奪冠的麥伊（JaVale McGee）以及可能買斷合約成為自由身的列迪克（J.J. Redick）都是當中目標。

文：亨少