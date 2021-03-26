拓荒者周四憑着尼拉特（Damian Lillard），在完場前一秒連入三個罰球，以125:122險勝有主將占美畢拿（Jimmy Butler）因為胃部不適而缺陣熱火。

今仗戰情相當緊湊，戰至第四節尚餘7分57秒，安東尼（Carmelo Anthony）射入一個三分球，拓荒者領先100:99，但熱火隨即打出一段11:0攻勢，將比分改寫成110:100。不過，拓荒者並未只而被打沉，並馬上回敬了一段11:0攻勢，反超前111:110。戰至完場前一秒雙方打成122:122平手之際，尼拉特起手射三分博得阿里沙（Trevor Ariza）犯規，最終三罰全中，協助拓荒者以125:122勝出。

尼拉特全場有22分及9次助攻，麥高倫（C.J. McCollum）得到全場最高的35分，外加8次助攻，安東尼有20分進賬，包括在三分線外七投四中，簡達（Enes Kanter）則有18分及16個籃板球。

熱火方面，在占美畢拿因病缺陣下，艾迪巴約（Bam Adebayo）與希路（Tyler Herro）各有29分貢獻，紐寧（Kendrick Nunn）亦有22分。

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