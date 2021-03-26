本地畫家Roy Cheng以NBA球星為題作畫甚有人氣，畫作亦被NBA球員賞識，他繼去年年底推出繪本後，4月初將於火炭工廈辦作品原稿展，展覽免費入場，球迷切勿錯過。

畫家Roy Cheng過去以佐敦（Michael Jordan）、卡達（Vince Carter）等NBA球星為主題繪畫油畫，過去他在中國出席活動時，以活塞奪冠為題的作品更被當年功臣賓華萊士（Ben Wallace）及華萊士（Rasheed Wallace）賞識。其作品備受亞洲球迷歡迎，他繼去年年底把80多幅作品輯錄成《球魂不滅——美國籃球眾星誌》一書出版後，他將於4月2-6日假火炭一工廈開辦展覽，展出多幅個人作品原稿，他指事隔四年再次辦展，期望以此鼓勵大家，「展覽名稱也同以書名〈球魂不滅〉命名，希望鼓勵大家對自己追求的目標不忘初心，熱愛的事，盡情去做。」

展覽免費入場，但入場人士須於網上先行預約，其中Roy Cheng將於4月4日晚上即場分享創作歷程及心得，詳情可參考Roy Cheng Artworks Facebook專頁。

展覽地點：火炭山尾街43至47號火炭環球工業中心 10樓01室（籃球起義 HK Basketballism）

展覽日期：4月2日（星期五）至4月6日 (星期二）

展覽時間：1:00pm至8:30pm（每時段1小時20分鐘）

參加方法：免費入場，但須於網上預約

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