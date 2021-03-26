周四英格蘭在主場以5:0大勝聖馬力諾，其中從曼聯外借至韋斯咸獲得重新的中場連格，事隔656日再穿上英格蘭球衣出戰，雖然今仗連格未能取得入球，但全場多達10次起腳射門兼交出一次助攻，表現非常搶眼，為他今夏入選英軍出戰歐國盃決賽周，打下了一支強心針。

根據統計網站《WhoScored》的數據，今場身穿7號球衣的連格，全場有多達10次射門，當中5次命中目標，只是聖馬力諾門將表現神勇，才能多次力拒連格的埋門。同時連格今場參與度甚高，觸球107次最英軍第三多的球員，同時他今場交出87次傳球，當中有3腳關鍵傳球交出一記助攻，傳球成功率更高達94.3%，最踢足90分鐘的球員之中排名第二，故《WhoScored》賽後連格9.1分的最高，沒有入球也將他評為全場最佳球員。

《WhoScored》還列出連格今場10次射門，比起同日10支有份參與世盃外的球隊還要多，當中同日西班牙全隊只得9次射門，還要比連格少一次。賽後連格在社交網站上傳自己「1打6」的相片，並寫道：「能夠重新穿上這件球衣，對我來說是代表全世界！這是一個漫長的旅程，但同時令到此刻更加甜蜜！！」

連格今場數據

射門：10射5中

觸球：107次

傳球：87次

傳球成功率：94.3%

關鍵傳球：3次

過人：1次

攔截：2次

評分：9.1分

資料來源：WhoScored.com

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