前車路士中場米基爾近日接受訪問時，大爆他的前隊友夏薩特經常在操練時偷懶，並形容對方是自己遇過最懶惰的球員，不過米基爾亦表示夏薩特擁有驚人天份，堪比基斯坦奴朗拿度。

現時效力英冠球隊史篤城的米基爾早前接受西班牙《阿斯報》訪問時，就談及了當年在車路士跟夏薩特做隊友的情況：「當我們在努力練習時，他只是站在一旁等我們結束，他是最懶惰的球員，但他往往在周日的比賽成為全場最好表現的一個，實在令人很意外。」

米基爾又表示，夏薩特的天份足以讓他成為世界前三最佳球員：「我經常說夏薩特具備一切能力，是其中一個最有天份的球員。他曾經說過，沒有人能夠跟美斯這個從外星來的人比較，但他認為自己和C朗很接近。不過他實在不夠專注，在訓練中他是最糟糕的球員。」

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