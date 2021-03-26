周四2022年世界盃歐洲賽外圍賽上演了首場賽事，數支強隊都順利勝出，其中身處J組的德國在主場憑哥列斯卡、夏維斯及根度簡各入一球，以3:0完勝冰島。至於在C組的意大利亦靠貝拉迪及恩莫比利上半場的入球，以2:0擊敗北愛爾蘭告捷。

賽前德國中場莊拿斯荷夫曼確診武漢肺炎退隊，但賽事仍然如期進行，德國開賽初段已閃電取得兩個入球，先有拜仁慕尼黑中場哥列斯卡於上半場兩分鐘，禁區內接應球會隊友基拿比的回傳射入領先；7分鐘，利萊辛尼左路傳中，夏維斯禁區內成功撞入，助德國領先至2:0。隨後德國的攻勢放緩，56分鐘曼城中場根度簡，禁區頂連接避過多名北愛守衞起腳得手，助德國鎖定3:0勝局完場。

今場是德國教練路維，宣佈今夏歐國盃決賽周後將會離隊的首場賽事，賽後這名61歲教練表示：「這不是我們最出色的表現，但在新一年首場比賽在正面的開始是十分重要，這就是我們今晚所做到的事。我們知道對手會退得很深，所以我們要迫使對手不斷移動以創造空間，我認為我們至少在頭60分鐘做得很好。」

至於意大利主場迎戰北愛爾蘭的賽事，上半場14分鐘貝拉迪即在右路窄位射入，替意大利取得領先，加上38分鐘恩莫比利禁區內射近柱破網，助意大利以兩球擊敗北愛全取三分。賽後意大利領隊文仙尼表示，球隊上半場表現完美，甚至應該取得更多入球，但下半場傳球過慢，未能再次擴大比數需要作出檢討。

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