今季NBA球員轉會限期周四屆滿，雖然未有出現季初夏登（James Harden）轉投網隊組織「三巨頭」那種驚天大交易，但市場仍有不少足以左右爭標形勢的轉會，當中上屆季後賽東岸冠軍熱火，成功從火箭換入了得分能手奧拉迪普（Victor Oladipo），快艇從鷹隊羅致了朗度（Rajon Rondo），金塊亦從魔術得到了A哥頓，大大加強了爭標本錢，反觀衞冕的湖人則未有如傳聞般從速龍換入洛利（Kyle Lowry），一心等待騎士買斷杜蒙特（Andre Drummond）的合約後，再簽入這位「籃板王」。

現年28歲的奧拉迪普，季初在涉及夏登轉投網隊的四隊大交易中，從溜馬過檔火箭。儘管這位得分後衞在代表火箭上陣的20場比賽，平均每場能夠貢獻21.2分，但球隊戰績卻未如理想，加上他早前已拒絕續簽一份總值4,500萬美元的兩年新約，會方最終決定把他送走，徹底進行重建。

透過送出奧拉迪普，火箭可由熱火得到防守專家A巴特利（Avery Bradley）、中鋒奧利尼克（Kelly Olynyk），以及一個22年首輪選秀互換權，即是假如熱火取得較優先的選秀次序，火箭就可跟對方互換位置。

儘管未能如願從速龍換入洛利，但熱火在毋須以鄧肯羅賓遜（Duncan Robinson）或希路（Tyler Herro）作為籌碼的情況下，便能獲得身為兩屆NBA明星球員的奧拉迪普，絕對可以說是今季轉會市場上的一大贏家。奧拉迪普近年備受傷患困擾，但他在進攻上仍然相當不俗，將可大大減輕占美畢拿（Jimmy Butler）與艾迪巴約（Bam Adebayo）的重擔。

美國傳媒又指，曾七度入選出戰明星賽的艾迪列治，已跟馬刺完成買斷合約的手續。據悉已有幾支球隊有意羅致這位35歲老將，而熱火亦是其中一個熱門目的地。艾迪列治今季為馬刺上陣21仗，場均有13.7分及4.5個籃板球。

同日，快艇亦以路威廉士（Lou Williams）作為籌碼，從鷹隊換入上季曾協助湖人奪冠的控球後衞朗度（Rajon Rondo），務求打破自1970年創會以來，從未打入分岸決賽的宿命。

現年35歲的朗度上季效力湖人，雖然在常規賽表現平平，但一到季後賽便回復「Playoff Rondo」本色，協助「紫金兵團」勇奪冠軍，而這亦是他個人第二枚冠軍指環。朗度在休季期間，以自由身跟鷹隊簽了一份總薪酬1,500萬美元的兩年合約，但他今季的上陣時間不多，場均只亮相約15分鐘，得4.3分及3.6次助攻。

儘管擁有尼納特（Kawhi Leonard）與保羅佐治（Paul George）兩大巨星壓陣，但快艇上季在西岸次圈仍在一度領先3:1的情況下，被金塊以場數4:3淘汰。快艇希望把他的奪冠經驗，以及極高的籃球智商帶回洛杉磯，協助球隊打破超過50年的宿命，一嚐躋身總決賽，甚至是奪冠的滋味。快艇主帥路爾（Tyronn Lue）在11至13年擔任塞爾特人助教時，亦曾與朗度合作，相信兩人的相處並不會有太大問題。預料朗度加盟快艇後仍然會擔任後備，並以場上教練的姿態，加速隊友成長。

上季在西岸決賽不敵湖人的金塊，在「死線」降臨前亦以加利夏里士（Gary Harris）、R.J.咸普頓（R.J.Hampton）和2025受保護的第一輪選秀權，換下魔術的前鋒A哥頓（Aaron Gordon）。在祖傑（Nikola Jokic）與謝美梅禮（Jamal Murray）的支持下，A哥頓的進攻潛力將可獲得解放。在防守方面，這位身高2米03的前鋒向來以體能勁爆見稱，就算在季後賽遇上湖人前鋒安東尼戴維斯（Anthony Davis），也絕對不會落於下風。

另一方面，正處於季後賽邊緣的公牛與小馬亦有動作，希望加強晉級機會。目前排在東岸第10位的公牛，以奧圖波特（Otto Porter Jr.）、W卡達（Wendell Carter Jr.）和兩個21年和23年的第一輪選秀權，從魔術換入明星中鋒禾斯域（Nikola Vucevic）和艾美奴（Al Farouq Aminu）。至於在西岸排第七的小馬，則以伊雲度（Wesley Iwundu）、前鋒占士莊遜（James Johnson），以及一個21年次輪選秀權，由塘鵝換來三分射手列迪克（J.J. Redick）及前鋒米利（Nicolo Melli）。

現年36歲的列迪克由於右腳跟受傷，自本月三日起便一直休戰。由於塘鵝今季的戰術以錫安威廉臣（Zion Williamson）為核心，着重強攻內線，大大限制了列迪克的發揮，他今季平均每場只得6.9次起手機會，得8.7分及1.3次助攻，三分球命中率亦只有36.4%，遠低於上季的45.3%。不過，預料他轉投小馬後，將在當錫（Luka Doncic）穿針引線下，獲得更多輕鬆出手的機會。

相比之下，貴為上屆總冠軍的湖人，在主將勒邦占士（LeBron James）與安東尼戴維斯齊齊受傷的情下，竟然未能把握機會增兵，難免令一眾球迷擔心。消息指，湖人曾有意從速龍換入明星控衞洛利，但由於拒絕交出賀頓特加（Talen Horton-Tucker），最終令交易計劃告吹。據悉，湖人是認為洛利將於今季結束後回復自由身，到時再將他收歸旗下亦不遲。除此之外，紫金兵團亦計劃等待騎士買斷杜蒙特的合約後，再簽入這位四屆NBA常規賽「籃板王」。

NBA轉會死線日重點交易

熱火與火箭交易

熱火得到：奧拉迪普（Victor Oladipo）

火箭得到：A巴特利（Avery Bradley）、中鋒奧利尼克（Kelly Olynyk），一個首輪選秀互換權（22年）

快艇與鷹隊交易

快艇得到：朗度（Rajon Rondo）

鷹隊得到：路威廉士（Lou Williams）、兩個未來次圈選秀權及一筆現金

公牛與魔術交易

公牛得到：禾斯域（Nikola Vucevic）、艾美奴（Al Farouq Aminu）

魔術得到：奧圖波特（Otto Porter Jr.）、W卡達（Wendell Carter Jr.）、兩個首輪選秀權（21及23年）

金塊與魔術交易

金塊得到：A哥頓（Aaron Gordon）、加利奇勒（ Gary Clark ）

魔術得到：加利夏里士（Gary Harris）、R.J.咸普頓（R.J.Hampton）、一個受保護首輪選秀權（25年）

小馬與塘鵝交易

小馬得到：列迪克（J.J. Redick）、米利（Nicolo Melli）

塘鵝得到：伊雲度（Wesley Iwundu）、前鋒占士莊遜（James Johnson）、一個次輪選秀權（21年）

金塊與騎士交易

金塊得到：麥伊（JaVale McGee）

騎士得到：赫登斯甸（Isaiah Hartenstein）、兩個受保護未來次輪選秀權

塞爾特人與魔術交易

塞爾特人得到：科尼亞（Evan Fournier）

魔術得到：泰亞古（Jeff Teague）*、兩個次輪選秀權

76人、雷霆與紐約人三方交易

76人得到：佐治希爾（George Hill）、巴斯迪基斯（Ignas Brazdeikis）

紐約人得到：T費格遜（Terrance Ferguson）、普利亞（Vincent Poirier）、柏錫（Emir Preldzic）、一個受保護次輪選秀權（24年）

雷霆得到：A李華士（Austin Rivers）、T巴特利（Tony Bradley）、76人交出的兩個次輪選秀權（25及26年）

註：泰亞古在交易後隨即被魔術裁掉

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