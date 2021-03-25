【綜合日本外電】東京奧運聖火傳遞周四上午正式展開，在武漢肺炎疫情陰霾下，日本政府和東京奧組委為今次聖火傳遞活動採取多項防疫措施，但有部份地區的代表藝人和運動員為免在傳遞聖火期間吸引過多人群聚集，相繼宣佈退出，令活動失色不少。

聖火傳遞開跑儀式於周四上午8時40分於福島縣日本足球國家隊訓練基地舉行，由女藝人石原聰美和殘奧會射擊運動員田口亞希點燃聖火。今次開跑儀式未有安排一般市民入場觀看，東京奧組委會長橋本聖子致辭時表示，雖然聖火傳遞儀式推遲了一年舉行，但小火燄從未失去希望，就像靜待綻放的櫻花花蕾一樣，成為黑暗中的一束光芒。

第1棒由2011年為日本贏得女子世界盃的15位球員及教練佐佐木則夫負責，今次聖火傳遞活動為期近四個月，將會走遍全日本47個都道府縣，並會在7月23日奧運開幕日將聖火送到東京的奧運主場館。

福島路段一度熄滅

雖然日本當局呼籲市民在聖火傳遞期間避免在活動路線聚集，然而在首日的活動中仍有福島縣居民在路上為跑手打氣，但大部份民眾都遵照當局呼籲戴上口罩和保持社交距離，因此大會首日毋需取消任何路段。不過首日的福島路段就發生一段小插曲，當聖火到達福島富岡町時，火炬上的火燄突然熄滅，在場的工作人員隨即用打火機為火炬點火，令活動暫停了一段短時間。

另外，近日有多位原定擔任跑手的藝人及運動員，因為檔期不合或擔心疫情等原因，相繼宣佈退出聖火傳遞活動，當中包括常盤貴子、廣末涼子以及花樣滑冰選手宇野昌磨。