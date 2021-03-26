周六世盃外歐洲區G組賽事，兩支上輪同樣贏波的球隊碰頭，挪威在中立場鬥土耳其。土耳其雖然上仗擊敗荷蘭，但球隊作客表現欠佳，今仗於中立場鬥挪威不被看好，挪威讓平/半下撐上盤。（球賽編號：星期六38；有線662台明日1:00am直播)

挪威上仗作客以3:0大破直布羅陀，雖然隊長兼中場馬田奧迪加特比賽期間因傷退下火線，但這位今季借到阿仙奴表現大勇的中場，其後表示傷勢沒大礙，只是虛驚一場，今仗可披甲上陣。除了奧迪加特，挪威亦有多蒙特前鋒艾寧夏蘭特助陣，絕對有能力攻破土耳其的大門。

相反在土耳其雖有效力英超的中堅組合奧辛卡巴克及蘇恩古，但上仗對荷蘭失掉兩球。加上球隊作客表現欠佳，對上四場作客賽事未嘗一勝，寧撐主場出擊的挪威全取三分。

同日H組賽事，有上屆世界盃亞軍克羅地亞對上塞浦路斯，克羅地亞上仗作客一球不敵斯洛文尼亞，今仗面對實力較弱的塞浦路斯絕對不容有失。事實上球隊上仗表現不俗，全場控制形勢，有接近七成的控球率，加上球隊前線人腳齊整，除了有莫迪歷及比列錫，早前在歐霸盃對熱刺大演「帽子戲法」的薩格勒布戴拿模射手奧錫亦在陣中，今仗「讓球主客和」[-2]照捧「主勝」。（球賽編號：星期六36；有線664台明日1:00am直播)

文：港生