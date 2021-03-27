周六港超聯頭場賽事，標準流浪在主場斧山道運動場迎戰東方龍獅，在近兩仗接連守和傑志和理文後，終於在強隊身上全失3分，以1:3落敗。

賽事吸引881名球迷入場，開賽初段流浪保持近期踢法，接近全軍退守，圍攻的東方有黃威禁區頭槌一批僅柱邊出界，是初段最具威脅埋門。戰至14分鐘，流浪前鋒亞加斯圖傷出，由傷癮的祖連奴入替。33分鐘，強攻的東方打破流浪缺口，由利馬回傳予迪高後上抽入死角，這是流浪門將奧利斯近三場首個失球，東方領先1:0。其後流浪反擊機會，祖連奴半單刀未能把握，東方半場領先1:0。

易邊後僅7分鐘，盧卡斯混戰中頂入，加上辛祖在60分鐘再建一功，東方拉開到3:0。之後兩隊互有攻守，但全場高潮在於大鐘顯示71:01開始，流浪球迷高叫李輝立並唱生日歌，為昨日農曆生日的流浪總監李輝立賀壽。完場前林學曦抽射得手，打破入球荒之餘，助流浪追至較接近的1:3完場。

林學曦賽後表示：「信心一直都在，停擺期間亦有保持狀態，自己在復賽後位置有變，故入球機會較少，但為球隊，不介意作調整。」教練賴嘉輝就指，今仗安排戰術以亞加斯圖打反擊為主，此子早段傷出嚴重影響部署。東方主教練李志堅就指：「流浪最近氣勢很好，對手守門員很出色，加上作客斧山道不易應付，入了一球靚波開紀錄，踢得比較舒服。」他又認為，尾段失球不應該出現，球隊今仗表現一直很好，但尾段體力有點下降。

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