修頓籃球賽回歸！明日下午4時30分於修頓室內場經典重現，兩大學界籃球傳統勁旅拔萃男書院及英華書院分別組成舊生隊，疫情下再現在修頓舉辦的售票籃球賽事。

本地籃球賽事停擺多時，對上一場正式比賽已是去年1月的東南亞籃球聯賽（ABL），學界籃球亦因疫情而停擺。男拔萃舊生組成的「嘉多利山聯隊」及英華舊生組成的「YWOBA」在此時為大家送上經典，派隊出戰「心回球場」籃球邀請賽，兩隊陣中包括葉耀邦、梁嘉顯、楊睿騏及何倚楊已是甲一球員。賽事需購票入場，門票為80港元。

賽事只能容額場館座位一半人數，球員需要戴口罩作賽，半場時亦有花式足球員施寶盛表演。

嘉多利山聯隊球員名單：

陳怡富、侯澤鋒、潘文豪、譚健聰、韓天次、黃文康、劉俊鴻、葉耀邦、梁嘉顯、楊睿騏

YWOBA球員名單：

關洛賢、佘睿文、俞資俊、周富謙、關雋陶、蕭瑋耀、張復勝、龍子傑、何倚楊、蘇冠維

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