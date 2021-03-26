NBA球員轉會限期周四屆滿，不少球隊把握最後機會增兵備戰季後賽。今季戰績不濟的魔術決心踏入重建，把中鋒禾斯域（Nikola Vucevic）和前鋒A哥頓（Aaron Gordon）等主力分別送往公牛和金塊；正物色組織控衞的快艇亦覓到合意人選，從鷹隊得到上季助湖人奪冠的朗度（Rajon Rondo）。

現排東岸14位的魔術銳意於今個轉會限期踏入重建，球隊將數位主力悉數送走，包括先把由12/13球季效力至今的禾斯域，聯同艾美奴（Al Farouq Aminu）交換公牛的奧圖波特（Otto Porter Jr.）和兩個首輪選秀權等。不久後魔術再跟金塊達成協議，用A哥頓換取對方的加利夏里士（Gary Harris）、R.J.咸普頓（R.J.Hampton）和一個2025年受保護首輪選秀權，射手科尼亞（Evan Fournier）亦被送往塞爾特人，魔術得到綠軍兩個次輪選秀權及前鋒泰亞古（Jeff Teague），後者已即時被裁掉，以備日後簽入潛力更佳的新秀。

湖人按兵不動的同時，另一冠軍大熱快艇就成功簽入尋覓多時的組織控衞，由鷹隊換到上季助湖人奪冠的「Playoff Rondo」朗度，務求打破自1970年創會以來從未打入分岸決賽的宿命，但球隊就不惜把三屆最佳第六人路威廉士（Lou Williams）換給鷹隊。此外，塘鵝亦把射手列迪克（J.J. Redick）送到小馬，騎士中鋒麥伊（JaVale McGee）就被交易往金塊。

文：華弟