Nike是全球最著名的運動服裝品牌之一，旗下擁有眾多體壇超級球星擔任代言人，單是籃球界的NBA為例，就有湖人球星勒邦占士（LeBron James）和網隊球星杜蘭特（Kevin Durant）領首，足球界亦有葡萄牙球星「C朗」基斯坦奴朗拿度等等，壟斷各個運動項目。該品牌近日被大陸呼籲抵制後，籃球界的周琦就身體力行，改着國內品牌李寧現身CBA賽事。

Nike和Adidas是NBA兩大主流的運動品牌代言贊助商，當中有不少球員與Nike簽下多年的球鞋合約，除占士和KD以外，還有巫師球星韋斯卜克（Russell Westbrook）、公鹿球星「字母哥」安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）、網隊球星K艾榮（Kyrie Irving）和基斯保羅（Chris Paul）等等。該牌旗下運動明星當然不止來自NBA，足球界亦有C朗、尼馬、基利安麥巴比；高爾夫球界就有「老虎」活士和麥艾萊；網球界有拿度、莎蓮娜和大坂直美等，數之不盡。

一剔牌旗下亦有不少中國運動員，足球界就有「武球王」武磊﹑艾克森（前譯艾傑臣）、韋世豪及蔣光太（前愛華頓後衞布朗寧）等，田徑界亦有「欄王」劉翔，籃球界則有易建聯、郭艾倫及周琦等。不過Nike自表態拒用新疆棉花後，近日被大陸輿論呼籲發起抵制，不少中國運動員和名人紛紛宣佈割席，好像是孫銘徽、藝人王一博和譚松韻等。效力CBA球隊新疆廣匯的周琦在周三已率先在微博表態，轉發「我支持新疆棉花」的海報，有網民留言呼籲周琦「脫了你的Nike吧」，周琦亦回覆表示「嗯，堅定支持大美新疆」。日前他在新疆迎戰青島的CBA賽事於場邊輪休，他雖然沒有上陣，但已改着起李寧的服裝。

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