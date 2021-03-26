葡萄牙大戰塞爾維亞，剛好有兩位數年前同樣在賓菲加出道的前鋒正面對壘，但同人不同命。21歲的葡國新星祖奧菲歷斯在母會一季成名，隨後以破紀錄轉會費加盟西甲的馬德里體育會，而那邊廂，塞爾維亞射手盧卡祖域則因在賓菲加未獲賞識，輾轉外借至德甲法蘭克福才上位。

盧卡祖域與祖奧菲歷斯曾先後效力賓菲加B隊，但當年年輕兩歲的菲歷斯表現更出眾，反而祖域就因此被犧牲，在17/18球季已被外借至法蘭克福。縱使去到德甲後，祖域很快就開始展示自己的入球才華，但賓菲加當時更看重菲歷斯這位新晉葡國天之驕子，並很快地將他提拔上一隊。

雖然菲歷斯僅代表1隊踢完1季後，就被馬體會以1.26億歐元的破球會紀錄轉會費搶走，但賓菲加也未有將祖域收回己用，原因是2019年夏天，據報皇家馬德里願意花6,000萬歐元引入，而球會當然沒有錯過這個賺一筆的機會。只不過，祖域在皇馬發展未如人意，在今個冬季轉會窗再被借回法蘭克福，而如今也因為菲歷斯國家隊戰友安達施華長期在球會霸佔正選，令他回歸後也只能屈居後備。看來祖域的一生，一直被葡萄牙的魔咒纏擾住。

至於菲歷斯在葡萄牙上場1:0險勝阿塞拜疆的世盃外首仗，後備上陣僅15分鐘交出12腳成功傳送，獲教練費蘭度山度士大讚在他入場後，球隊侵略性提高，相信今戰必可正選披甲。

文：盧卡東尼