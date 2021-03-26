交易限期內離隊的球員，加盟新東家後有機會帶來改變，甚至能助新球隊贏得總冠軍。如上季中被活塞買斷合約的前鋒馬基夫莫里士（Markieff Morris），當季就助湖人奪冠；塞爾特人07/08球季中簽入「高佬」P.J.布朗（P.J.Brown），亦順利贏總冠軍；中鋒戴奧（Boris Diaw）被買斷合約後轉投馬刺，兩季後也助球隊捧起冠軍獎盃。

綽號「大摩」的馬基夫莫里士於去年2月交易限期跟活塞達成買斷協議，正好湖人因「表弟」吉辛斯（DeMarcus Cousins）膝傷收「咧」有意補強，他就被「紫金兵團」以傷病特例簽下。結果他成功增強球隊內線實力，更多次在關鍵時刻射入救命波，最後助湖人贏得總冠軍。另一例子是名將P.J.布朗，他於06/07球季與公牛約滿後未有續約，待業期間有傳他正考慮退役，但他於07/08季中交易限期前決定加盟塞爾特人，該季更協助綠軍一舉殺入總決賽，最後擊敗宿敵湖人奪得總冠軍。

當年效力夏洛特山貓的戴奧，因與教練觀念不同及球隊戰績不濟關係，於11/12球季被山貓買斷合約，並獲其家鄉法國的好友柏加（Tony Parker）大力推薦，獲馬刺於交易限期前簽入，馬刺團隊球風亦和戴奧一拍即合，雖該季只能走到西岸決賽，但他兩季後就助馬刺贏得總冠軍。值得一提的是，今季被球隊買斷合約的球員，必須要在4月9日前（今季日期因疫情延遲）跟新球隊簽約，才能出戰季後賽。

文：華弟