挪威媒體爆料，阿仙奴欲正式收購馬田奧迪加特有阻滯，皆因此子仍較屬意下季返回皇家馬德里爭奪正選，適逢拿卡錫迪也可能夏天離開，兵工廠領隊阿迪達就準備嘗試向祖雲達斯借用保羅戴巴拿。

奧迪加特入「廠」後經歷了一段的適應期後漸入佳境，包括兩周前在北倫敦打吡對熱刺一仗建奇功，令阿迪達相當滿意，已向高層反映想在下季留住這位借將，甚至出價買斷他在皇馬的合約。

不過，來自挪威的消息，稱奧迪加特已向兵工廠透露，自己想返皇馬，而且希望藉這半年的表現，說服該支西甲豪門下季給予他一席正選，加上皇馬本身也不打算將他出售，因此阿仙奴這筆如意算盤難打響。

據悉儘管如此，阿迪達仍對今夏轉會市場引援表現得相當樂觀，選定戴巴拿作為另一人選。考慮到這位阿根廷前鋒在祖雲達斯完全失寵，今夏離隊機會比過去更大，預計熱刺、曼聯及車路士等都會加入戰團搶購，但兵工廠可能會提出先借後買的條件。

另一邊廂，拿卡錫迪與阿仙奴的合約明夏便結束，球會傾向今夏將這位29歲前鋒出售，除了馬德里體育會一向虎視眈眈外，西維爾及羅馬也據報對他有興趣。

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