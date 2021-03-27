瑞典時裝H&M、美國運動用品Nike等國際品牌，去年因新疆強迫勞動而拒用當地棉花後，日前遭中共翻舊賬，拿來反制歐盟就新疆人權問題的制裁。曾經出國效力過英超球隊曼城的中國足球名宿孫繼海，退役後身兼新疆足協副主席和新疆青訓總監，周五受訪時發炮示忠，表示「中國已不是100多年前的中國」。

孫繼海表示，沒想到西方會遭到中國民間及網絡上的抵制，揚言西方是「自作自受、荒謬絕倫」。孫繼海續指，在2018年前自己沒有去過新疆，但2018年起開始與新疆足協合作，把青訓系統搬到新疆，直指包含維吾爾族在內的各民族新疆朋友充滿熱情，認為不能與西方所描述的「種族滅絕、強迫節育、強迫勞工」劃上等號。

孫繼海又稱接手了新疆足協各級梯隊，從教練至球員超過90%都是維吾爾族人，從他們身上看到對足球的熱情，又指隊中的維吾爾族人甚少獨生子，認為西方所說強迫節育是荒唐。孫繼海又稱現時已是2021年的中國，自己從網上都是看到新疆用機械採棉，認為這是西方國家對中國的抹黑，揚言「西方還是那個西方，但中國已經不是100多年前的中國！」

作為中國史上其中一名最出色的外流球員，孫繼海以往亦曾發炮，談及現時中國足球及外國教練的問題時，曾直指中國足球「人傻錢多」，外國教練來華純粹賺錢，對提升中國足球水平沒有幫助。

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