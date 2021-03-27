湖人於周五常規賽「雙喜臨門」，除球隊擊敗騎士終止四連敗外，因傷休戰逾一個月的球星安東尼戴維斯（Anthony Davis、AD）已獲湖人隊醫批准，能夠回到球場恢復操練，是他缺陣接近六周後首次能再落場練習。

AD因小腿傷及阿基里斯腱傷自二月中旬起休戰至今，湖人表示他周五接受過最新的傷勢評估，獲隊醫批准能夠開始落場練習。湖人不會急於要他進行大量訓練，計劃慢慢增加在投籃、運球和個別位置練習的數量和程度。AD亦於湖人周五鬥騎士賽前，換上球衣和籃球鞋落場練習。教練禾高（Frank Vogel）賽前表示：「他會每天繼續接受評估，你們明白我意思嗎，他們會為他治理，觀察他，我們正在緩緩復出的中間階段，但他仍需要一點時間，所以現時仍沒有他復出的實質日子。」

湖人今季遇到傷兵咒，AD和勒邦占士（LeBron James）接連受傷，上季二人健康時湖人在西岸高踞榜首。惟AD於2月14日鬥金塊一仗受傷後，湖人此後18場常規賽只得7勝11勝；占士同告受傷後，湖人更慘吞四連敗，幸周五擊敗騎士重回勝軌，現暫時排在西岸第4。

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