新一屆F1於巴林正式開鑼，周五率先上演練習賽。賽前一再強調今季平治並非最快的七屆世界冠軍咸姆頓果然遇到挑戰，第1節練習賽僅排第4，第2節回勇仍亦只高一位。而季前已被看好成為平治最大敵人的紅牛，韋特本不論於第1節及第2節練習賽都造出全場最快，先聲奪人。

今季賽會調整下，周五的2節練習賽均改成只跑60分鐘，黑帝在第1節早段雖然曾衝上第1，但及後就被紅牛的韋特本爬過，最終只得「梗頸四」。測試賽令人另眼相看的麥拿侖，諾里斯亦一度曾上第一，可惜最終仍不敵韋特本及平治的保達斯屈居第三。今季回歸F1賽場的2屆世界冠軍艾朗素駕駛艾賓戰車就排16，而備受矚目的「車神之子」米克舒密加的哈斯車隊就包辦最尾兩位。

與第1節烈日當空，場地溫度高達攝氏40度不同，第2節練習賽已踏入黃昏，加上場地溫度降至只得30度，更接近正賽的夜戰感受，亦有利於造出更快圈速。結果紅牛韋特本仍以1分30秒847成為第2節練習賽最快，至於第1節排第3的諾里斯再升一位上第2，咸姆頓以1分31秒082排第3。

賽後黑帝表示，戰車表現比此前為好，但仍未算完美，面前仍高山要爬過，同時亦讚紅牛及麥拿侖的發揮出色。至於韋特本就認為連續兩節排頭位是個好開始，但明日排位需要繼續提升表現。

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