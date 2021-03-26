目前正擔任皇家蘇斯達B隊的沙比阿朗素，有傳下季可能會接手執教德甲球會慕遜加柏，正式展開一隊教練生涯。惟早前有報道指，雙方代表經多日談判後無法達成協議。周四英國《每日郵報》亦指 ，沙比阿朗素已跟皇蘇B隊續約至2022年夏天，外界猜測他下季帶領慕遜加柏的傳聞也到此為止。

據指沙比阿朗素的代表和慕遜加柏會方過去十天一直就下季合作的細節作商討，令他有機會頂替季後將執教另一德甲球會多蒙特的主帥馬高路斯，但消息指慕遜加柏最後改變主意，這位西班牙世盃功臣亦決定跟皇蘇B隊續下新約，執教他們至2022年6月30日，皇蘇亦在官方Twitter確認消息，他要展開一隊教練生涯尚要等等先。

沙比阿朗素今季帶領皇蘇B隊在西乙二的2A組取得榜首位置，早前還跟多間頂尖歐洲球會拉上關係，有消息吹噓他未來有機會執教利物浦，之後又有傳他可能會執教慕遜加柏，但隨着他跟皇蘇續約，各種傳聞不攻自破。現年39歲的沙比阿朗素球員時代先後效力過皇蘇、利物浦、皇家馬德里和拜仁慕尼黑。他在17年退役後就考獲UEFA的精英教練牌，其後就回到皇馬擔任U14的教練，到20年6月就再到母會接手皇蘇B隊教練一職。

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