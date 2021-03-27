今年1月以借將身份加盟韋斯咸的連格，短短7場聯賽就已經交出5入球3助攻的成績，表現相當亮眼，近期再度成為3月英超最佳球員候選人之外，入選英格蘭國家隊後的表現同樣不俗。據英國傳媒報道，連格近期利用表現成功打動曼聯，後者很有可能在下季將連格帶回一線隊當中，甚至可能為這名28歲中場球員提供一份新合約。

連格於1月份加盟韋斯咸極速融入球隊，繼2月入選英超最佳球員後，現時連格憑着對陣列斯聯及阿仙奴的出色表現，再度入選3月份的最佳球員候選名單。有報道指，曼聯以及領隊蘇斯克查對於連格外借的表現印象深刻，因此打算在6月份結束租借期之後，利用一份新合約讓連格留隊。現時連格與紅魔的合約在2022年夏天到期，紅魔願意為連格提供一份為期三年的合約，希望給予後者一個機會為紅魔效力。

由季初一度紅魔大名單也未有入選，直到現時重返英格蘭大軍當中，連格終於成功拯救了自己的職業生涯。雖然現時有不同的傳聞出現，惟連格表示會專注在韋斯咸：「我來到了倫敦，這就好像重獲新生一樣，這裏每個人都張開雙臂歡迎我。當我加盟韋斯咸時，我寫下了很多目標，有部份已經達成，不過我在今季剩餘時間要繼續保持正確的心態，幫助韋斯咸取得歐戰席位而戰。」

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！