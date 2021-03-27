冠忠南區今晚在港超聯尾場榜尾大戰憑日援中場川瀨浩太上半場頭槌建功，以1:1逼和愉園，各取一分，兩隊齊齊終止連敗走勢。

兩支近況欠佳球隊在旺角場交鋒，吸引到過1,007名球迷入場，場面較預期熱鬧，而兩支榜尾隊季內首度在賽聯賽對決，戰況相當激烈。開賽6分鐘，傷癒復出的愉園中鋒羅拔奧度接應查理史葛傳中，遠柱頭槌入，連輸兩場的愉園先開紀錄。

五連敗的南區在餘下時間展示出極強的爭勝心，隨即控制戰局；18分鐘，南區葡萄牙中場柏度罰球直射被愉園守門員屠俊翹拍出。兩分鐘後，愉園中場米基爾主射罰球被南區守門員蔡子濤救出。南區前鋒夏志明在中段有幾次射門，只是同樣未能合中目標；戰至41分鐘，這位港隊前锋右路傳交後上的川瀨浩太，這位日本中場頂入，追成1:1完半場。

易邊後，南區仍然主導賽事，60分鐘，南區攻門，積施利禁區右路施射被愉園門守門員屠俊翹拍出，佐佐木周混戰補射空門，又被愉園隊長盧思安水奴讙空門。餘下時間，兩隊各有機會，可惜愉園查理史葛的遠射，與南區前鋒史提芬彭利拿射門被對方守門員所阻，最終各一言和，兩隊同樣七戰五分，愉園排第七位，南區仍然包尾。

南區主教練兼球員列文賽後表示，球隊經過五連敗後，球員此戰以行動及表現來回應，而球隊有八至九次入球機會，可惜不夠冷靜而未能取得第二球，相信球隊保持這個態度可重回勝軌。

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